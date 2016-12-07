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Виталий Мутко: Готовность в чаше стадиона на Крестовском - 96 процентов

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко рассказал о строящемся стадионе в Петербурге.

- Посетили стадион, еще раз его весь осмотрели. Состоялся серьезный разговор, договорились по ключевым вопросы. 9 декабря стадион должен получить все экспертизы, скорректированную документацию. Все учтено. Готовность - 96 процентов в чаше стадиона. Идут завершающие общестроительные работы. 26 декабря должны начать получать свидетельство о вводе в эксплуатацию. «Зенит» и город 5 декабря подписали соответствующий меморандум, чтобы стадион перешел в эксплуатацию городу после того, как будут получено свидетельство о собственности. Рассчитываем, что в середине-конце января оно будет получены.

- Как продвигается решения проблемы с выкатным полем?
- До 10 декабря все меры, которые нужно предпринять и предложения по приведению в нормальное состояние, будут разработаны, согласованы с ФИФА, одобрены. Проблема будет решена. Технические решения найдены, это не большая задача. Нет стандартов по выкатным полям. Решения инженеры подготовили. Оно останется выкатным, просто будут усиления конструкций.

- Расскажите о состоянии ввода гостиниц. 
- Практически все в графике. 2-3 города вызывают опасения. Ростов-на-Дону - должны были ввести отель, но пока не ввели. Высочайшая готовность, просто кризис и инвестор не сможет доделать. Сейчас предпринимаются меры. В Волгограде есть проблема, 18 числа буду там. Город предлагает заменить гостиницу, которая не справляется. Если мы одобрим, просто будет замена. Есть еще отставание в Калининграде. По размещению в целом проблем нет, - передает слова Мутко «Советский спорт в Санкт-Петербурге». 

Напомним, строительные работы на объекте начались в 2007 и должны завершиться к 26 декабря 2016 года. 30 декабря стадион планируется ввести в эксплуатацию. «Зенит» проведет первые игры на арене весной 2017 года. Стадион на Крестовском примет матчи Кубка Конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020. Сумма, потраченная на строительство арены, составляет 42 миллиарда рублей. 

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