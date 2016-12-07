Виталий Мутко: Слуцкий много сделал для российского футбола
Заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко поделился мнением об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера ЦСКА.
- Каждый специалист тратит много сил. Ему нужно переосмыслить, получить знания, обогатиться, осмыслить. Он многое сделал для российского футбола, человек достойный. И для сборной команды тоже много, передает слова Мутко «Советский спорт в Санкт-Петербурге».
Напомним, 6 декабря стало известно, что Леонид Слуцкий покидает пост главного тренера ЦСКА. Последним матчем тренера станет игра шестого тура Лиги чемпионов против английского «Тоттенхэма».
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