Олег Василенко: В Лондоне армейцы постараются сделать приятное своему тренеру

Известный российский специалист Олег Василенко поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Тоттенхэмом».

- На ваш взгляд, у ЦСКА есть шансы на победу над «шпорами»?

- А почему нет? У команды сейчас определенный эмоциональный фон, она умеет показывать хорошую, активную игру. К тому же, это футбол, и он непредсказуем – «Ростов» же обыграл «Баварию».

Конечно, матч будет ярким. Слуцкий и футболисты прошли вместе через многое: были моменты, когда они выигрывали титулы, и были моменты, когда что-то не получалось. Я думаю, что «армейцы» в лондонском матче постараются сделать приятное своему тренеру.

Слуцкий – выдающийся российский тренер, один из лучших. Безусловно, он вписал свое имя в историю ЦСКА, выиграть столько титулов с клубом – большое достижение. Искренне желаю ему новых побед и успехов, - передает слова Василенко euro-football.ru.

Напомним, что в среду состоится футбольный матч между командами Тоттенхэм и ЦСКА. Игра пройдет на поле стадиона «Уэмбли» в Лондоне. «Советский спорт» будет вести прямую текстовую трансляцию встречи.