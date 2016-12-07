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Виталий Мутко: Проведение матчей ЧМ-2018 в Чечне невозможно

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко поделился мнением о проведении матчей ЧМ-2018 в Чечне.

- Как понимать слова главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что матч чемпионата мира должен пройти в его республике?
- Не знаю, как понимать. У него спросите, чего у меня-то. Шесть лет назад исполком ФИФА принял решение провести чемпионат мира в России в 11 городах. Эти города и готовятся. 

Проведение матчей в Чечне невозможно. Но Чечня включена в программу подготовки к чемпионату. Мы дали им возможность принять одну из команд как базу для проживания. У нас 64 базы предложены, 32 сборные будут жить. Если одна из команд расположится там, мы будем не против, - передает слова Мутко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге»

Напомним, в Грозном располагается «Ахмат-Арена» — домашний стадион местного футбольного клуба «Терек». Ее вместимость составляет более 30,5 тысяч человек.

Рамзан Кадыров в интервью ТАСС ранее заявил: «Мы настаиваем, чтобы матчи ЧМ-2018 прошли в Грозном. Я думаю, что выберут наш регион резервным, и это будет справедливо, потому что Северо-Кавказскому округу надо дать возможность провести хотя бы один матч. У нас есть все условия для этого: стадион, гостиницы. Мы в запасе есть. Если вдруг у кого-то что-то не получится, мы всегда поможем».

Кубок Конфедераций-2017 пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Стадион на Крестовском острове в Петербурге примет несколько матчей этого турнира, включая финал.

Кроме сборной России в Кубке Конфедераций примут участие Германия, Португалия, Чили, Мексика, Новая Зеландия, Австралия и победитель Кубка Африки-2017.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 по 15 июня. Матчи турнира примут 11 городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний, Новгород, Самара Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург. 

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