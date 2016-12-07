Игроки «Ростова» пробежали на 8 км больше игроков ПСВ
Вчера в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов «Ростов» в гостях сыграл вничью с голландским ПСВ (0:0) и, заняв третье место в группе, вышел в 1/16 финала Лиги Европы.
Отметим, что ПСВ намного больше владел мячом – 65% времени против 35% у «Ростова» и куда чаще угрожал воротам – 17 ударов (точность – 24%) против 6 (50%). Игроки «Ростова» же пробежали почти на 8 километров больше игроков ПСВ – 122,5 против 114,7.
Статистика команд
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Матч
Состав
ПСВ: Зут, Морено, Изимат Марин (Нарсинг, 77), Ариас (Перейро, 62), Шваб, Бренет, Зинченко (де Йонг С., 62), Рамселар, Прюппер, Бергвейн, де Йонг Л.
Ростов: Джанаев, Гранат, Кудряшов, Навас, Калачёв (Терентьев, 80), Мевля, Нобоа, Ерохин, Гацкан, Азмун (Эззатоллахи, 90), Полоз (Бухаров, 89)
Предупреждения:
Бергвейн, 64; Морено, 87 - Гранат, 40
Судья:
Дениз Айтекин (Германия)
Место и дата
06 декабря 22:45, Филипс Стадион, Текстовая трансляция