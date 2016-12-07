Игроки «Ростова» пробежали на 8 км больше игроков ПСВ

Вчера в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов «Ростов» в гостях сыграл вничью с голландским ПСВ (0:0) и, заняв третье место в группе, вышел в 1/16 финала Лиги Европы.

Отметим, что ПСВ намного больше владел мячом – 65% времени против 35% у «Ростова» и куда чаще угрожал воротам – 17 ударов (точность – 24%) против 6 (50%). Игроки «Ростова» же пробежали почти на 8 километров больше игроков ПСВ – 122,5 против 114,7.

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