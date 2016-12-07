«Ростов» стал девятым российским клубом, пробившимся в весеннюю стадию еврокубков

Вчера в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов «Ростов» в гостях сыграл вничью с голландским ПСВ (0:0) и, заняв третье место в группе, вышел в 1/16 финала Лиги Европы.

Таким образом, «Ростов» стал девятой российской командой, пробившейся в весеннюю стадию еврокубков. Другие восемь команд: «Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Локомотив», «Рубин», «Краснодар», «Анжи», «Динамо».