«Ростов» стал девятым российским клубом, пробившимся в весеннюю стадию еврокубков
Вчера в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов «Ростов» в гостях сыграл вничью с голландским ПСВ (0:0) и, заняв третье место в группе, вышел в 1/16 финала Лиги Европы.
Таким образом, «Ростов» стал девятой российской командой, пробившейся в весеннюю стадию еврокубков. Другие восемь команд: «Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Локомотив», «Рубин», «Краснодар», «Анжи», «Динамо».
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Матч
Состав
ПСВ: Зут, Морено, Изимат Марин (Нарсинг, 77), Ариас (Перейро, 62), Шваб, Бренет, Зинченко (де Йонг С., 62), Рамселар, Прюппер, Бергвейн, де Йонг Л.
Ростов: Джанаев, Гранат, Кудряшов, Навас, Калачёв (Терентьев, 80), Мевля, Нобоа, Ерохин, Гацкан, Азмун (Эззатоллахи, 90), Полоз (Бухаров, 89)
Предупреждения:
Бергвейн, 64; Морено, 87 - Гранат, 40
Судья:
Дениз Айтекин (Германия)
Место и дата
06 декабря 22:45, Филипс Стадион, Текстовая трансляция