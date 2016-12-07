РФС: Судья ошибочно назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Крыльями Советов»

В матче 16-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Крыльями Советов» арбитр Кирилл Левников неверно назначил пенальти в ворота москвичей. К такому решению пришла Контрольно-квалификационная комиссия департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза.

– Вердикт комиссии: судья ошибочно назначил пенальти. Нарушения правил именно в пределах штрафной площади не было, – передает слова представителя департамента судейства Леонида Калошина ТАСС.

Напомним, что «Крылья Советов» на своем поле нанесли разгромное поражение «Спартаку» (4:0). Счет на 17-й минуте встречи открыл французский полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло ударом с 11-метровой отметки.