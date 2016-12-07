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Алексей Сорокин: Стадион в Самаре отстает от запланированного графика

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о сроках строительства стадиона в Самаре.

- Единственное отставание - это стадион в Самаре. Мы неоднократно об этом говорили. Летом была задержка, связанная со спорами с генподрядчиком относительно стоимости стадиона. Но генподрядчик сохранился и интенсивно компенсирует это отставание. И, как мы слышим, скоро строительство выйдет на запланированный график.

Все остальные стадионы в графике. По стадионам больших беспокойств нет, - передает слова Сорокина «Советский спорт в Санкт-Петербурге».

Напомним, ранее Виталий Мутко сообщал, что строители стадиона к чемпионату мира-2018 в Самаре выйдут на проектные сроки к январю 2017 года.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России - Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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