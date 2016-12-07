Алексей Сорокин: Первый крупный матч на новом стадионе «Зенит» планирует в апреле

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о строящемся стадионе на Крестовском острове.

- Стадион добился существенного прогресса. Это огромная разница с тем, что мы видели 6-7 месяцев назад. Сегодня мы услышали, что 26 декабря планируется сдача стадиона в эксплуатацию. Осталось немного. В целом, стадион выглядит вполне пригодным для скорой сдачи.

- Слова президента Путина о том, что стадион - это печальная история, сыграли роль?

- Имелась в виду долгая история строительства стадиона. Слава Богу, сейчас это подходит к концу. В январе-феврале нас ждет отладка всех систем. В полной готовности мы увидим стадион в марте 2017 года. «Зенит» нам говорит, что первый крупный матч планирует на апрель. У нас будет достаточно времени, чтобы протестировать все системы.

- Сборная не сыграет товарищеский матч здесь?

- Сборная - это не ко мне. РФС распоряжается сборной. Но, насколько мне известно, планов на сборную весной 2017 года в Петербурге нет

- Там еще много вопросов по этому делу. Человек виновен, когда есть решение суда. До этого он не виновен. Все спекуляции, подозрения... Нам жаль, что это выплескивается в таком масштабе в публичную плоскость. Меру вины определяет суд. Мне не кажется, что это влияет на имидж. Идет расследование, правовую оценку дадут органы, - передает слова Сорокина «Советский спорт в Санкт-Петербурге».

Напомним, строительные работы на объекте начались в 2007 и должны завершиться к 26 декабря 2016 года. 30 декабря стадион планируется ввести в эксплуатацию. «Зенит» проведет первые игры на арене весной 2017 года. Стадион на Крестовском примет матчи Кубка Конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020. Сумма, потраченная на строительство арены, составляет 42 миллиарда рублей.

Отметим, в апреле 2017 года «Зениту» предстоят домашние игры чемпионата России с «Анжи» и «Уралом».

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