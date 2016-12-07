Моуринью не взял на матч с «Зарей» Швайнштайгера и Депая
Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» во главе с Жозе Моуринью определился со списком игроков на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Зарей».
Как сообщает официальный сайт команды, на встречу с украинским клубом отправились 19 футболистов, среди которых отсутствуют два полузащитника: Бастиан Швайнштайгер и Мемфис Депай.
Отметим, присутствие в составе «МЮ» защитника Эрика Байи, который долгое время восстанавливался от травмы.
Полный список игроков, которые отправились на матч с «Зарей» выглядит следующим образом:
Вратари: Де Хеа, Ромеро, Джонстон.
Защитники: Фосу-Менса, Джонс, Байи, Блинд, Рохо.
Полузащитники: Янг, Феллайни, Эррера, Погба, Лингард, Мата, Мхитарян.
Нападающие: Марсьяль, Рэшфорд, Руни, Ибрагимович.
Матч «Заря» – «Манчестер Юнайтед» состоится завтра и стартует в 21.00 мск.