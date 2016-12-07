Чемпионат мира по League of Legends посмотрели 43 миллиона человек

Riot Games поделилась информацией о числе зрителей и количеству просмотренных часов трансляций чемпионата мира по League of Legends.



За все время финальную часть чемпионата мира посмотрело 43 миллиона зрителей. Это на 6 миллионов больше, чем в прошлом году. Зрители потратили 370 миллионов часов на просмотр чемпионата, что на 10 миллионов больше по сравнению с прошлым годом.



Гранд-финал чемпионата мира между командами SK Telecom T1 и Samsung Galaxy смотрело 14,3 миллиона человек.



Чемпионат мира по League of Legends проходил с 29 сентября по 29 октября 2016 года в США. Призовой фонд чемпионата составил более 5 миллионов долларов.



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