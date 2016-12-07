Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Гандбол  Румыния- : -Россия
Футбол  Байер- : -Монако
Футбол  Реал- : -Боруссия
Футбол  Порту- : -Лестер Сити
Футбол  Тоттенхэм- : -ЦСКА
Футбол  Лион- : -Севилья
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Чемпионат мира по League of Legends посмотрели 43 миллиона человек

Комментарии

Riot Games поделилась информацией о числе зрителей и количеству просмотренных часов трансляций чемпионата мира по League of Legends.

За все время финальную часть чемпионата мира посмотрело 43 миллиона зрителей. Это на 6 миллионов больше, чем в прошлом году. Зрители потратили 370 миллионов часов на просмотр чемпионата, что на 10 миллионов больше по сравнению с прошлым годом.

Гранд-финал чемпионата мира между командами SK Telecom T1 и Samsung Galaxy смотрело 14,3 миллиона человек.

Чемпионат мира по League of Legends проходил с 29 сентября по 29 октября 2016 года в США. Призовой фонд чемпионата составил более 5 миллионов долларов.

Источник

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Уилл Феррелл снимется в фильме про киберспортАмериканский актёр, комик, сценарист, продюсер и писатель Уилл Феррелл сыграет главную роль в фильме о киберспорте.Beyond The Summit анонсировала турнир по CS:GOАмериканская организация Beyond The Summit анонсировала турнир по Counter-Strike: Global Offensive.Рикардо «fox» Пачеку выступит за SK Gaming на ELEAGUE Major 2017Португальский игрок Рикардо «fox» Пачеку заменит Линкольна «fnx» Лау в составе SK Gaming по CS:GO на ECS Season 2 и ELEAGUE Major 2017.Samsung Galaxy заменит ROX Tigers на IEM GyeonggiЮжнокорейский коллектив Samsung Galaxy заменит ROX Tigers на турнире IEM Gyeonggi по League of Legends.Сергей Карякин: Если шахматы созидают, то киберспорт ничего не созидаетСергей Карякин: Если шахматы созидают, то киберспорт ничего не созидаетРоссийский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о своем отношении к киберспортуEA Sports и NFL анонсировали серию турниров по Madden NFLКомпании EA Sports и NFL Media запустят серию турниров EA SPORTS Madden NFL America.Дмитрий «Korb3n» Белов: «Natus Vincere уже начали тестировать игроков и там всё вполне неплохо»Менеджер Team Empire Дмитрий «Korb3n» Белов в своей группе в «ВКонтакте» написал, что команда Natus Vincere уже начала тестировать игроков.Ninjas in Pyjamas возглавила рейтинг лучших команд по CS:GOПортал HLTV.org обновил рейтинг лучших команд по Counter-Strike: Global Offensive.Марк Авербурх: Сейчас на бостонском Major-турнире происходит какой-то бредРуководитель Epic Esports Events Марк Авербурх прокомментировал ситуацию с питанием на The Boston Major 2016.Определились участники ESEA Season 23 Global ChallengeОпределился состав участников финальной части турнира ESEA Season 23 Global Challenge по CS:GO.Game Show проведет рождественский благотворительный турнир по FIFA19 декабря в прямом эфире телеканала Game Show состоится благотворительный товарищеский оффлайн турнир по FIFA - Strawberry fields Cup 2016.В Южной Корее за читерство будут сажать в тюрьмуПравительство Южной Кореи внесло поправки в закон, согласно которым создание и распространение специальных программ, которые помогают получать преимущество в компьютерных играх, становится незаконным.Команда ruLegends заняла 4 место на международном турнире по CrossFireРоссийская команда ruLegends по CrossFire заняла 4 место на международном турнире CrossFireStars 2016 GrandFinals.Рю «Ryu» Сангок и Но «Arrow» Дон Хен перешли в Phoenix1Рю «Ryu» Сангок и Но «Arrow» Дон Хен присоединились к команде Phoenix1 по League of Legends, сообщает ESPN.Анонсированы группы турнира ECS Season 2 по CS:GOОрганизаторы турнира Esports Championship Series Season 2 по CS:GO анонсировали распределение команд по группам.Павел «9Pasha» Хвастунов: «Получили iG.Vitality — команду, которую нужно проходить»Игрок команды Virtus.pro Павел «9Pasha» Хвастунов поделился мнением о сетке плей-офф The Boston Major 2016.Гроссмейстер Петр Свидлер: «Hearthstone во многом схожа с шахматами»Семикратный чемпион России по шахматам и один из лучших гроссмейстеров мира Петр Свидлер поделился мнением о карточной игре Hearthstone.FIFA 17 проверят на пропаганду гомосексуализмаФутбольный симулятор FIFA 17 проверят на пропаганду гомосексуализма, сообщают «Известия».Определились пары плей-офф The Boston Major 2016Определились участники плей-офф турнира The Boston Major 2016 по Dota 2.Immortals выиграла турнир Americas Minor - ELEAGUE Major 2017Бразильский коллектив Immortals стал победителем турнира Americas Minor - ELEAGUE Major 2017 по CS:GO.

Cпецпредложение