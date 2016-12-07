Сергей Овчинников: Я хотел бы остаться в ЦСКА

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников выразил желание остаться в армейском клубе после ухода Леонида Слуцкого с поста главного тренера команды.

- Не знаю, останется ли наш тренерский штаб в ЦСКА после ухода Леонида Слуцкого. Такие вопросы решаются руководством. Но я, конечно, хотел бы остаться в команде, - передает слова Овчинникова «Чемпионат».

Во вторник об отставке Слуцкого сообщил официальный твиттер армейцев, написав: «Леонид Слуцкий принял решение покинуть ЦСКА после игры с «Тоттенхэмом». Имя нового наставника будет названо до конца недели».

Слуцкий возглавляет ЦСКА с 26 октября 2009 года. Под его руководством армейцы трижды выигрывали чемпионат России (2013, 2014, 2016), дважды Кубок России (2011, 2013) и Суперкубок России (2013, 2014).