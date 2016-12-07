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Виталий Мутко: Мы ведем работу по созданию ассоциации болельщиков

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко рассказал о создании новой ассоциации болельщиков.

- Мы сейчас работаем с клубами Премьер-лиги. Ведем работу по созданию ассоциации болельщиков. Конечно, такая болельщицкая организация нужна, - передает слова Мутко «Советский спорт в Санкт-Петербурге».

Напомним, 24 сентября РФС принял решение об исключении Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) после того, как президент организации Александр Шпрыгин был задержан на конференции РФС. После исключения ВОБ из состава Российского футбольного союза, Шпрыгин приостановил деятельность ВОБ.

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