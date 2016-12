Промес поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поблагодарил болельщиков красно-белых за поддержку в этом сезоне.

- Благодарю всех болельщиков за потрясающую поддержку в этом году, - написал голландский полузащитник в своем Twitter.

Thanks to all the fans for the amazing support this year! #QP10 pic.twitter.com/Q1wc0PdHPJ