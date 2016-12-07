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Промес поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку

Источник:  Twitter.comКомментарии

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поблагодарил болельщиков красно-белых за поддержку в этом сезоне.

- Благодарю всех болельщиков за потрясающую поддержку в этом году, - написал голландский полузащитник в своем Twitter.

Напомним, что Промес провел  14 матчей за «Спартак» в текущем сезоне РФПЛ и забил шесть голов.

Добавим, что красно-белые лидируют в чемпионат России, набрав после 17 туров 40 очков.

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