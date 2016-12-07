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15 декабря состоится презентация книги Котэ Махарадзе «Репортаж без микрофона»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Презентация книги Котэ Махарадзе «Репортаж без микрофона» состоится в Санкт-Петербурге в Публичной библиотеке им. В. В. Маяковского 15 декабря в 19.00. Ведущий вечера – один из составителей сборника футбольный комментатор Геннадий Орлов. Вход свободный.

Накануне девяностолетнего юбилея известного грузинского спортивного комментатора и актера Константина Махарадзе (1926-2002), каковой юбилей отмечался 17 ноября, в петербургском издательстве «Гуманитарная академия» вышла книга «Репортаж без микрофона» - сборник мемуарных очерков К. И. Махарадзе. Первое издание книги «Репортаж без микрофона» увидело свет еще в 2001 году. В новой, дополненной версии 15 лет спустя добавился добавлен раздел «Котэ Махарадзе в воспоминаниях друзей и коллег».

Авторами этого раздела стали Валерий Асатиани, Олег Басилашвили, Мамука Кварацхелия, Кирилл Набутов, Александр Нилин, Надежда Озерова (дочь великого комментатора), Геннадий Орлов, Тенгиз Пачкория, Аркадий Ратнер, Алексей Самойлов, Эрнест Серебренников, Никита Симонян, Джамлет Хухашвили, Виктор Шендерович.

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