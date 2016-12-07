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Игорь Захаркин: У нас опять проблема первого звена

Источник:  ХК «Салават Юлаев»Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин рассказал о подготовке команды к предстоящим домашним играм.

- У нас серия игр, в которых мы забиваем очень мало, но это совершенно очевидно, причина лежит на поверхности. У нас развалилось важное звено с Лисиным, Игорем Макаровым и Бодровым. У нас опять проблема первого звена, которое станет локомотивом команды. Здесь все очень просто и понятно, у нас все время меняются составы.

 Насколько готов Игорь Григоренко, который тренируется сегодня?
- Он совсем еще не готов. Он начал тренироваться, это радует. Мы посмотрим в ближайшее время, насколько у него будет прогресс в спортивной форме и насколько ему здоровье позволит продолжать на таком уровне тренироваться хотя бы.

- Кто из остальных травмированных может появиться в ближайшее время?
- Никто. Кто есть, тот есть. Надеюсь, Дима Макаров выздоровеет, может быть, даже уже завтра сможет принять участие в игре, но это не факт, - цитирует Захаркина официальный сайт уфимской команды.

Напомним, что после 39 игр регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» набрал 68 очков и занимает четвертое место в Восточной конференции.

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