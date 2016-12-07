Игорь Захаркин: У нас опять проблема первого звена
Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин рассказал о подготовке команды к предстоящим домашним играм.
- У нас серия
игр, в которых мы забиваем очень мало,
но это совершенно очевидно, причина
лежит на поверхности. У нас развалилось
важное звено с Лисиным, Игорем Макаровым
и Бодровым. У нас опять проблема первого
звена, которое станет локомотивом
команды. Здесь все очень просто
и понятно, у нас все время меняются
составы.
Насколько готов Игорь Григоренко, который тренируется сегодня?
- Он совсем еще не готов. Он начал тренироваться, это радует. Мы посмотрим в ближайшее время, насколько у него будет прогресс в спортивной форме и насколько ему здоровье позволит продолжать на таком уровне тренироваться хотя бы.
- Кто из
остальных травмированных может появиться
в ближайшее время?
- Никто. Кто есть, тот есть. Надеюсь, Дима Макаров выздоровеет, может быть, даже уже завтра сможет принять участие в игре, но это не факт, - цитирует Захаркина официальный сайт уфимской команды.
Напомним, что после 39 игр регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» набрал 68 очков и занимает четвертое место в Восточной конференции.