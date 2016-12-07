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Карло Анчелотти: Не хочу, чтобы в плей-офф Лиги чемпионов «Баварии» достался «Реал»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти поделился мыслями перед жеребьевкой плей-офф Лиги чемпионов.

«Конечно, я не хочу, чтобы нашей команде достался «Реал». С другой стороны, я не думаю о том, какое место мы заняли в своей группе. В Лиге чемпионов нет слабых соперников, поэтому в любом случае нас ждет тяжелая игра», – приводит слова итальянского специалиста Goal.

Напомним, жеребьека плей-офф Лиги чемпионов состоится 12 декабря и стартует в 14.00 мск.

Отметим, что Анчелотти работал с «Реалом» с 2013 по 2015 гг. и выиграл вместе с командой Лигу чемпионов. В победном сезоне «сливочные» под его руководством разгромили «Баварию» Хосепа Гвардиолы в полуфинале со счетом 4:0.

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