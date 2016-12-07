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У Таски диагностирован частичный разрыв внутренней боковой связки правого колена

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Защитник московского «Спартака» Сердар Таски в матче 17-го тура РФПЛ с казанским «Рубином» (2:1) получил травму. Об этом сообщает официальный сайт столичной команды.

Отмечается, что у немецкого футболиста обнаружен частичный разрыв внутренней боковой связки правого коленного сустава. По мнению врачей, операция футболисту не потребуется, заключают в пресс-службе команды.

В нынешнем сезоне Таски провел во всех турнирах за «Спартак» 9 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле

Матч

Спартак - Рубин - 2:1 (1:1)

Голы

Жонатас 38 (0:1). Промес 43 (1:1). Глушаков 74 (2:1).

Состав

Спартак: Ребров, Таски (Маурисио, 64), Кутепов, Ещенко, Макеев, Зобнин, Фернандо, Попов (Тимофеев, 82), Промес, Глушаков, Зуев (Мельгарехо, 63)

Рубин: Рыжиков, Самбрано, Бауэр (Девич, 83), Набиуллин, Бурлак, Мвила, Цакташ, Оздоев (Устинов, 73), Жонатас, Жемалетдинов, Рочина (Гарсия, 64)

Предупреждения:

Промес, 45; Зобнин, 69; Маурисио, 80; Попов, 82 - Набиуллин, 6; Цакташ, 65; Жонатас, 75

Удаления:

Промес, 76 - Набиуллин, 70

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

05 декабря 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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