У Таски диагностирован частичный разрыв внутренней боковой связки правого колена

читайте также

Шорт-лист «Спартака». Минус Промес, плюс Самедов и Шишкин? Список потенциальных новичков красно-белого клуба был утвержден на совете директоров.

Промес поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку Нападающий «Спартака» Квинси Промес поблагодарил болельщиков красно-белых за поддержку в этом сезоне.

РФС: Судья ошибочно назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Крыльями Советов» В матче 16-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Крыльями Советов» арбитр Кирилл Левников неверно назначил пенальти в ворота москвичей.

Ромуло может покинуть «Спартак» в январе 2017 года Как сообщает Globoesporte, полузащитник московского «Спартака» Ромуло может покинуть команду в ближайшее трансферное окно.

Александр Мостовой – о лидерстве «Спартака»: Фарт в футболе еще никто не отменял, в том числе чемпионский Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой

Петр Авен: Побывал в раздевалке «Спартака» – там очень хорошая атмосфера Член наблюдательного совета консорциума «Альфа-групп» Петр Авен

Максим Потапов: Большинство казанцы чаще получали, но мы выстояли Капитан «Спартака» Максим Потапов прокомментировал победу над «Ак Барсом» - 1:0.

Широкий шаг и пустые места. Итоги первой части сезона «Советский спорт» подводит итоги лета, осени и зимы в премьер-лиге. Вот какой мы запомним первую часть сезона-2016/17.

Сергей Родионов: Удар локтем Промеса? Это было неумышленно Генеральный директор «Спартака» - о нарушении Промеса в матче с «Рубином» (2:1).

Роман Зобнин: Глушаков оправдывает капитанскую повязку Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин об игре партнеров по команде Дениса Глушакова и Куинси Промеса.

Роман Зобнин: Наверное, мы хорошо провели первую часть сезона Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился впечатлением от игры красно-белых в первой половине сезона.

«Спартак» может вернуть Романа Шишкина уже зимой Массимо Каррера ищет усиления на правый фланг защиты красно-белого клуба.

«О покупке Селихова в «Спартаке» знали все. Кто-то просто раскачивает лодку» Во вторник состоялось плановое заседание совета директоров «Спартака».

«Спартак» готов продать Промеса «Ливерпулю», уверяют английские СМИ Юрген Клопп видит в голландском полузащитнике красно-белых замену сенегальцу Садио Мане, отбывающему на Кубок африканских наций.

Федор Смолов: «Спартак» хочет моего трансфера, но я туда не перейду Нападающий «Краснодара» Федор Смолов заявил, что не перейдет в «Спартак».

Александр Жирков: Финансовая ситуация? Она тяжелая, но «Спартак» намерен двигаться вперед Член совета директоров «Спартака» Александр Жирков заявил, что несмотря на нестабильную финансовую ситуацию в российском футболе, клуб намерен усиливаться.

Сергей Родионов: Слухи по недовольству Карреры трансфером Селихова – это некое раскачивание лодки Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов заявил, что главный тренер красно-белых был в курсе трансфера Александра Селихова.

Александр Жирков: Задачи «Спартака» на вторую часть не изменились – попасть в медали Член совета директоров «Спартака» Александр Жирков подвел итоги заседания совдира.

Михаил Вартапетов: Фернандо сейчас в полном порядке Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов о зимней подготовке.