У Таски диагностирован частичный разрыв внутренней боковой связки правого колена
Защитник московского «Спартака» Сердар Таски в матче 17-го тура РФПЛ с казанским «Рубином» (2:1) получил травму. Об этом сообщает официальный сайт столичной команды.
Отмечается, что у немецкого футболиста обнаружен частичный разрыв внутренней боковой связки правого коленного сустава. По мнению врачей, операция футболисту не потребуется, заключают в пресс-службе команды.
В нынешнем сезоне Таски провел во всех турнирах за «Спартак» 9 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле
Матч
Голы
Жонатас 38 (0:1). Промес 43 (1:1). Глушаков 74 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Таски (Маурисио, 64), Кутепов, Ещенко, Макеев, Зобнин, Фернандо, Попов (Тимофеев, 82), Промес, Глушаков, Зуев (Мельгарехо, 63)
Рубин: Рыжиков, Самбрано, Бауэр (Девич, 83), Набиуллин, Бурлак, Мвила, Цакташ, Оздоев (Устинов, 73), Жонатас, Жемалетдинов, Рочина (Гарсия, 64)
Предупреждения:
Промес, 45; Зобнин, 69; Маурисио, 80; Попов, 82 - Набиуллин, 6; Цакташ, 65; Жонатас, 75
Удаления:
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
05 декабря 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция