Слуцкий объявил игрокам, что новым тренером ЦСКА будет Гончаренко

Как сообщает агентство «Р-Спорт» со ссылкой на источник в московском ЦСКА, Леонид Слуцкий объявил игрокам, что новым наставником команды станет главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко.



Ранее стало известно, что Слуцкий решил покинуть столичный клуб после окончания матча с «Тоттенхэмом» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов, который состоится сегодня.

Накануне в ЦСКА заявили, что имя нового главного тренера клуб объявит в конце текущей недели.

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