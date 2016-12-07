Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Гандбол  Румыния- : -Россия
Футбол  Байер- : -Монако
Футбол  Реал- : -Боруссия
Футбол  Порту- : -Лестер Сити
Футбол  Тоттенхэм- : -ЦСКА
Футбол  Лион- : -Севилья
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Слуцкий объявил игрокам, что новым тренером ЦСКА будет Гончаренко

Источник:  Р-СпортКомментарии

Как сообщает агентство «Р-Спорт» со ссылкой на источник в московском ЦСКА, Леонид Слуцкий объявил игрокам, что новым наставником команды станет главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко.

Ранее стало известно, что Слуцкий решил покинуть столичный клуб после окончания матча с «Тоттенхэмом» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов, который состоится сегодня.

Накануне в ЦСКА заявили, что имя нового главного тренера клуб объявит в конце текущей недели.

Валерий Масалитин: Игрокам придется доказывать Гончаренко свою состоятельность

Голосование: Кто должен возглавить ЦСКА?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Акинфеев обязательно пропустит. Что думают букмекеры о матче «Тоттенхэм» – ЦСКААкинфеев обязательно пропустит. Что думают букмекеры о матче «Тоттенхэм» – ЦСКАВ среду ЦСКА проведет, возможно, главный матч в году, но прогнозы у букмекеров, мягко говоря, не самые утешительные.Эвертон», «Суонси» и «Вест Хэм» интересуются ДзагоевымВ преддверии открытия зимнего трансферного окна несколько клубов английской премьер-лиги проявляют интерес к полузащитнику ЦСКА Алану Дзагоеву, сообщает Daily Mail.Михаил Грушевский: Слуцкий – неотъемлемая часть славной истории ЦСКАИзвестный артист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал отставку Леонида Слуцкого с поста главного тренера армейского клуба.Хозяева – фавориты. Букмекеры предсказывают 1:0 в пользу «Тоттенхэма»Хозяева – фавориты. Букмекеры предсказывают 1:0 в пользу «Тоттенхэма»Заместитель гендиректора по трейдингу БК «Лига Ставок» объясняет, с какими коэффициентами принимаются ставки на сегодняшний матч.Сергей Овчинников: Я хотел бы остаться в ЦСКАСтарший тренер ЦСКА Сергей Овчинников выразил желание остаться в армейском клубе после ухода Леонида Слуцкого с поста главного тренера команды.Олег Василенко: В Лондоне армейцы постараются сделать приятное своему тренеруИзвестный российский специалист Олег Василенко поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Тоттенхэмом».Виталий Мутко: Слуцкий много сделал для российского футболаЗаместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко поделился мнением об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера ЦСКА.Владимир Пономарев: Момент для объявления об уходе Слуцкий выбрал неудачныйУвольнение из ЦСКА тренера Леонида Слуцкого комментирует бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев.Александр Бубнов: С какой стати «Тоттенхэм» должен проигрывать ЦСКА на домашней арене?Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящей встречи московского ЦСКА с «Тоттенхэмом», который состоится сегодня в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.«ЦСКА не проиграет «Тоттенхэму». Прогноз «Советского спорта»«ЦСКА не проиграет «Тоттенхэму». Прогноз «Советского спорта»Обозреватель «Советского спорта» Николай Яременко дает прогноз на матч 6-го тура Лиги чемпионов.Олег Долматов: Логики в отставке Слуцкого нетБывший главный тренер «Ростова» и ЦСКА Олег Долматов поделился мнением об отставке Леонида Слуцкого с поста главного тренера армейского клуба.Леонид Слуцкий: Всегда хочется поставить восклицательный знак в любом делеГлавный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий, для которого матч с «Тоттенхэмом» будет последним на тренерском мостике армейцев, поделился своими ожиданиями.Валерий Масалитин: Игрокам придется доказывать Гончаренко свою состоятельностьВалерий Масалитин: Игрокам придется доказывать Гончаренко свою состоятельностьБывший нападающий московского ЦСКА высказался о решении Леонида Слуцкого покинуть столичный клуб после матча с «Тоттенхэмом».Баба и воз. Почему ЦСКА не нужна Лига ЕвропыБаба и воз. Почему ЦСКА не нужна Лига Европы«Советский спорт» объясняет, почему неудача в матче с «Тоттенхэмом» и непопадание в Лигу Европы не станут для ЦСКА трагедией.«Тоттенхэм» – ЦСКА. Текстовая трансляция начнется в 22:45Матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Тоттенхэм» - ЦСКА на сайте «Советского спорта».Валерий Рейнгольд: ЦСКА в Лигу Европы не попадетБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд заявил, что ЦСКА не будет весной играть в Лиге Европы.Долголетие Слуцкого. Колонка Константина КлещеваДолголетие Слуцкого. Колонка Константина КлещеваКонстантин Клещев – о предстоящем уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера ЦСКА.Александр Бубнов: Игроки-то, наверняка, об уходе тренера знали заранееФутбольный эксперт Александр Бубнов высказался об уходе из ЦСКА Леонида Слуцкого.Понтус Вернблум: Слуцкий – лучший тренер из тех, что были у меняПолузащитник ЦСКА Понтус Вернблум прокомментировал увольнение Леонида Слуцкого с поста главного тренера команды.Виталий Мутко: Леонид Викторович еще свое слово в футболе скажетПрезидент РФС Виталий Мутко прокомментировал заявление ЦСКА об увольнении Леонида Слуцкого.

ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Виктор Гончаренко
Виктор Гончаренковсе новости
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкийвсе новости

Cпецпредложение