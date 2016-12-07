Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Гандбол  Румыния- : -Россия
Футбол  Байер- : -Монако
Футбол  Реал- : -Боруссия
Футбол  Порту- : -Лестер Сити
Футбол  Тоттенхэм- : -ЦСКА
Футбол  Лион- : -Севилья
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Михаил Грушевский: Слуцкий – неотъемлемая часть славной истории ЦСКА

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Известный артист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал отставку Леонида Слуцкого с поста главного тренера армейского клуба.

- В моей оценке работы Слуцкого в ЦСКА есть личный фактор – этот человек мне очень хорошо знаком. Не то чтобы мы близкие друзья, но я очень симпатизирую Леониду Викторовичу. Для меня это не просто тренер, с именем которого связаны успехи ЦСКА последних семи лет. Бывали, конечно, и неудачные моменты, но удачных больше, так что семилетка получилась мажорной. Более того: скажу, что буду симпатизировать Слуцкому и дальше в любом случае, даже если он когда-нибудь возглавит «Спартак».

Леонид Викторович – неотъемлемая часть славной истории ЦСКА. Кроме того, Слуцкий – открытый, преданный футболу, умный человек, некоторые смелые высказывания которого зачастую воспринимались в штыки общественностью. Кто-то скажет: «Не надо было говорить про то, что Россия – нефутбольная страна», или кого-то смутила цитата «Мы – г***но». Но в этом весь Слуцкий, он не всегда считал нужным говорить приятные вещи. Хочу сказать огромное спасибо Леониду Викторовичу за всё, что он сделал для ЦСКА, - передает слова Грушевского «Чемпионат».

Слуцкий возглавляет ЦСКА с 26 октября 2009 года. Под его руководством армейцы трижды выигрывали чемпионат России (2013, 2014, 2016), дважды Кубок России (2011, 2013) и Суперкубок России (2013, 2014). 

Голосование: Кто должен возглавить ЦСКА?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Акинфеев обязательно пропустит. Что думают букмекеры о матче «Тоттенхэм» – ЦСКААкинфеев обязательно пропустит. Что думают букмекеры о матче «Тоттенхэм» – ЦСКАВ среду ЦСКА проведет, возможно, главный матч в году, но прогнозы у букмекеров, мягко говоря, не самые утешительные.Эвертон», «Суонси» и «Вест Хэм» интересуются ДзагоевымВ преддверии открытия зимнего трансферного окна несколько клубов английской премьер-лиги проявляют интерес к полузащитнику ЦСКА Алану Дзагоеву, сообщает Daily Mail.Шорт-лист «Спартака». Минус Промес, плюс Самедов и Шишкин?Шорт-лист «Спартака». Минус Промес, плюс Самедов и Шишкин?Список потенциальных новичков красно-белого клуба был утвержден на совете директоров.Слуцкий объявил игрокам, что новым тренером ЦСКА будет ГончаренкоКак сообщает агентство «Р-Спорт» со ссылкой на источник в московском ЦСКА, Леонид Слуцкий объявил игрокам, что новым наставником команды станет Виктор Гончаренко.Хозяева – фавориты. Букмекеры предсказывают 1:0 в пользу «Тоттенхэма»Хозяева – фавориты. Букмекеры предсказывают 1:0 в пользу «Тоттенхэма»Заместитель гендиректора по трейдингу БК «Лига Ставок» объясняет, с какими коэффициентами принимаются ставки на сегодняшний матч.У Таски диагностирован частичный разрыв внутренней боковой связки правого коленаЗащитник московского «Спартака» Сердар Таски в матче 17-го тура РФПЛ с казанским «Рубином» (2:1) получил травму. Об этом сообщает официальный сайт столичной команды.Промес поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержкуНападающий «Спартака» Квинси Промес поблагодарил болельщиков красно-белых за поддержку в этом сезоне.Сергей Овчинников: Я хотел бы остаться в ЦСКАСтарший тренер ЦСКА Сергей Овчинников выразил желание остаться в армейском клубе после ухода Леонида Слуцкого с поста главного тренера команды.РФС: Судья ошибочно назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Крыльями Советов»В матче 16-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Крыльями Советов» арбитр Кирилл Левников неверно назначил пенальти в ворота москвичей.Олег Василенко: В Лондоне армейцы постараются сделать приятное своему тренеруИзвестный российский специалист Олег Василенко поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Тоттенхэмом».Виталий Мутко: Слуцкий много сделал для российского футболаЗаместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко поделился мнением об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера ЦСКА.Владимир Пономарев: Момент для объявления об уходе Слуцкий выбрал неудачныйУвольнение из ЦСКА тренера Леонида Слуцкого комментирует бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев.Александр Бубнов: С какой стати «Тоттенхэм» должен проигрывать ЦСКА на домашней арене?Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящей встречи московского ЦСКА с «Тоттенхэмом», который состоится сегодня в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.«ЦСКА не проиграет «Тоттенхэму». Прогноз «Советского спорта»«ЦСКА не проиграет «Тоттенхэму». Прогноз «Советского спорта»Обозреватель «Советского спорта» Николай Яременко дает прогноз на матч 6-го тура Лиги чемпионов.Сергей Балахнин: «Ростов» оправдано пожертвовал чемпионатом РоссииБывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился эмоциями от выступления футбольного клуба «Ростов» в Лиге чемпионов.Олег Долматов: Логики в отставке Слуцкого нетБывший главный тренер «Ростова» и ЦСКА Олег Долматов поделился мнением об отставке Леонида Слуцкого с поста главного тренера армейского клуба.Леонид Слуцкий: Всегда хочется поставить восклицательный знак в любом делеГлавный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий, для которого матч с «Тоттенхэмом» будет последним на тренерском мостике армейцев, поделился своими ожиданиями.Валерий Масалитин: Игрокам придется доказывать Гончаренко свою состоятельностьВалерий Масалитин: Игрокам придется доказывать Гончаренко свою состоятельностьБывший нападающий московского ЦСКА высказался о решении Леонида Слуцкого покинуть столичный клуб после матча с «Тоттенхэмом».Ромуло может покинуть «Спартак» в январе 2017 годаКак сообщает Globoesporte, полузащитник московского «Спартака» Ромуло может покинуть команду в ближайшее трансферное окно.Александр Мостовой – о лидерстве «Спартака»: Фарт в футболе еще никто не отменял, в том числе чемпионскийБывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой

ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Михаил Грушевский
Михаил Грушевскийвсе новости
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкийвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение