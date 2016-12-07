Михаил Грушевский: Слуцкий – неотъемлемая часть славной истории ЦСКА
Известный артист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал отставку Леонида Слуцкого с поста главного тренера армейского клуба.
- В моей
оценке работы Слуцкого в ЦСКА есть
личный фактор – этот человек мне очень
хорошо знаком. Не то чтобы мы близкие
друзья, но я очень симпатизирую Леониду
Викторовичу. Для меня это не просто
тренер, с именем которого связаны успехи
ЦСКА последних семи лет. Бывали, конечно,
и неудачные моменты, но удачных больше,
так что семилетка получилась мажорной.
Более того: скажу, что буду симпатизировать
Слуцкому и дальше в любом случае, даже
если он когда-нибудь возглавит «Спартак».
Леонид Викторович – неотъемлемая часть славной истории ЦСКА. Кроме того, Слуцкий – открытый, преданный футболу, умный человек, некоторые смелые высказывания которого зачастую воспринимались в штыки общественностью. Кто-то скажет: «Не надо было говорить про то, что Россия – нефутбольная страна», или кого-то смутила цитата «Мы – г***но». Но в этом весь Слуцкий, он не всегда считал нужным говорить приятные вещи. Хочу сказать огромное спасибо Леониду Викторовичу за всё, что он сделал для ЦСКА, - передает слова Грушевского «Чемпионат».
Слуцкий возглавляет ЦСКА с 26 октября
2009 года. Под его руководством армейцы
трижды выигрывали чемпионат России
(2013, 2014, 2016), дважды Кубок России (2011, 2013)
и Суперкубок России (2013, 2014).