Михаил Грушевский: Слуцкий – неотъемлемая часть славной истории ЦСКА

Известный артист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал отставку Леонида Слуцкого с поста главного тренера армейского клуба.

- В моей оценке работы Слуцкого в ЦСКА есть личный фактор – этот человек мне очень хорошо знаком. Не то чтобы мы близкие друзья, но я очень симпатизирую Леониду Викторовичу. Для меня это не просто тренер, с именем которого связаны успехи ЦСКА последних семи лет. Бывали, конечно, и неудачные моменты, но удачных больше, так что семилетка получилась мажорной. Более того: скажу, что буду симпатизировать Слуцкому и дальше в любом случае, даже если он когда-нибудь возглавит «Спартак».



Леонид Викторович – неотъемлемая часть славной истории ЦСКА. Кроме того, Слуцкий – открытый, преданный футболу, умный человек, некоторые смелые высказывания которого зачастую воспринимались в штыки общественностью. Кто-то скажет: «Не надо было говорить про то, что Россия – нефутбольная страна», или кого-то смутила цитата «Мы – г***но». Но в этом весь Слуцкий, он не всегда считал нужным говорить приятные вещи. Хочу сказать огромное спасибо Леониду Викторовичу за всё, что он сделал для ЦСКА, - передает слова Грушевского «Чемпионат».

Слуцкий возглавляет ЦСКА с 26 октября 2009 года. Под его руководством армейцы трижды выигрывали чемпионат России (2013, 2014, 2016), дважды Кубок России (2011, 2013) и Суперкубок России (2013, 2014).

