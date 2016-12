Уилл Феррелл снимется в фильме про киберспорт

Американский актёр, комик, сценарист, продюсер и писатель Уилл Феррелл сыграет главную роль в фильме о киберспорте.



Над картиной будут работать студии Legendary Pictures, Mosaic и Gary Sanchez Productions, а сценарий ленты напишут Джордан Данн и Майкл Квамм. В фильме также могут появиться игроки Evil Geniuses и Fnatic.



Бывший капитан капитан команды Evil Geniuses Питер «ppd» Дагер в своем твиттере подтвердил участие организации в фильме: «Evil Geniuses и Уилл Феррелл. Это будет круто. Не волнуйтесь, я постараюсь помочь фильму выглядеть прилично, а не бредово. Хотя это и будет комедия».

.@EvilGeniuses & Will Ferrel. Gonna be hype. Don't worry guys, I'm going to help this movie look legit and not like a joke. Still comedy tho