«Реал» прокомментировал обвинения в адрес Роналду по неуплате налогов

Мадридский «Реал» на своем официальном сайте выступил с заявлением относительно обвинений в адрес нападающего Криштиану Роналду, который подозревается в уклонении от уплаты налогов.



«Учитывая информацию, опубликованную в последние дни, и принимая во внимание доказательства, предоставленные испанской налоговой службой, которые подтверждают, что наш футболист Криштиану Роналду выполняет все налоговые обязательства, ФК «Реал» Мадрид призывает к предельному уважению в отношении игрока. Его поведение является образцовым на протяжении всего времени пребывания в нашем клубе», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Роналду грозит шестилетнее тюремное заключение за уклонение от уплаты налогов.