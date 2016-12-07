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«Реал» прокомментировал обвинения в адрес Роналду по неуплате налогов

Источник:  ФК «Реал»Комментарии

Мадридский «Реал» на своем официальном сайте выступил с заявлением относительно обвинений в адрес нападающего Криштиану Роналду, который подозревается в уклонении от уплаты налогов.

«Учитывая информацию, опубликованную в последние дни, и принимая во внимание доказательства, предоставленные испанской налоговой службой, которые подтверждают, что наш футболист Криштиану Роналду выполняет все налоговые обязательства, ФК «Реал» Мадрид призывает к предельному уважению в отношении игрока. Его поведение является образцовым на протяжении всего времени пребывания в нашем клубе», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Роналду грозит шестилетнее тюремное заключение за уклонение от уплаты налогов. 

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