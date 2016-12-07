Александр Юдин: Серия из 10 поражений для Череповца – это катастрофа
Бывший защитник «Северстали» Александр Юдин поделился мнением о 10-матчевой серии поражений «Северстали».
- Сам я начинал свою карьеру в Мурманске, но Вологодскую область считаю своей второй родиной, в Вологде у меня живут родители. В те годы «Северсталь» была гордостью региона, из Вологды в Череповец даже построили лучшую дорогу в области - чтобы народ мог быстро преодолевать полторы сотни километров и успевать на некоторые матчи любимого клуба. То, что сегодня происходит в Череповце, - удар по всем нам, северянам. В последние два года ловлю себя на одной мысли: кажется, что падать «Северстали» уже некуда, но хоккеисты клуба умудряются опускаться все ниже и ниже. Серия из 10 поражений для Череповца - это вообще катастрофа, - считает Юдин.
Команда Александра Гулявцева занимает на данный момент 13-е, предпоследнее место в Западной конференции КХЛ.