СКА – «Динамо». Армейцы сыграют в форме, разработанной к 70-летию клуба
Матч 8 декабря между СКА и «Динамо» будет приурочен к
празднованию 70-летия клуба из Петербурга и всего отечественного хоккея.
В честь юбилейной даты обновится галерея славы петербургского
клуба, в нее будет включен известный вратарь армейцев Максим Соколов.
Матч против «Динамо» СКА проведет в форме с разработанным к празднику дизайном.
Завтрашний матч СКА проведет в специально разработанной для празднования 70-летия клуба форме «Армейская»! pic.twitter.com/DgtWxK0w6W— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 7 декабря 2016 г.
Часть средств, вырученных от продажи оригиналов этих свитеров, будут переданы организациям военных ветеранов Северо-Запада. pic.twitter.com/Wqx6QXBw8Q— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 7 декабря 2016 г.
После
игры на площадке пройдет парад Академии СКА. В нем примут участие тренерский штаб,
руководство, ветераны клуба, хоккеисты СКА, СКА-1946 и «СКА-Невы», а также
воспитанники школ клубной системы.
Напомним,
матч СКА – «Динамо» состоится 8 декабря в Петербурге. Время начала – 19:30. «Советский
спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
После
38 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной
конференции, имея в активе 96 очков. Команда Сергея Орешкина, сыграв столько же
игр, занимает 11-ю строчку с 62 очками.