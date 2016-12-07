СКА – «Динамо». Армейцы сыграют в форме, разработанной к 70-летию клуба

Матч 8 декабря между СКА и «Динамо» будет приурочен к празднованию 70-летия клуба из Петербурга и всего отечественного хоккея.

В честь юбилейной даты обновится галерея славы петербургского клуба, в нее будет включен известный вратарь армейцев Максим Соколов.

Матч против «Динамо» СКА проведет в форме с разработанным к празднику дизайном.

Завтрашний матч СКА проведет в специально разработанной для празднования 70-летия клуба форме «Армейская»! pic.twitter.com/DgtWxK0w6W — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 7 декабря 2016 г.

Часть средств, вырученных от продажи оригиналов этих свитеров, будут переданы организациям военных ветеранов Северо-Запада. pic.twitter.com/Wqx6QXBw8Q — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 7 декабря 2016 г.

После игры на площадке пройдет парад Академии СКА. В нем примут участие тренерский штаб, руководство, ветераны клуба, хоккеисты СКА, СКА-1946 и «СКА-Невы», а также воспитанники школ клубной системы.

Напомним, матч СКА – «Динамо» состоится 8 декабря в Петербурге. Время начала – 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

После 38 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 96 очков. Команда Сергея Орешкина, сыграв столько же игр, занимает 11-ю строчку с 62 очками.