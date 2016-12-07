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Андрей Коваленко: Игроки «Слована» думают над приостановкой своей работы

Источник:  Russian HockeyКомментарии

Глава профсоюза игрков и тренеров КХЛ Андрей Коваленко рассказал о ситуации с задолженностями по зарплатам в клубе из Братиславы.

«Слован», по нашим сведениям, до сих пор не погасил долги за прошлый сезон, - сказал Коваленко. - 17 ноября Дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел иск нескольких игроков «Слована», которых консультировал профсоюз, - и обязал клуб закрыть задолженности, однако до сих пор это решение словацкая стороны не исполнила.Если же говорить о нынешнем сезоне, то здесь у словаков пока все плохо. Официальных обращений от игроков «Слована» мы еще не получали, но знаем, что осенью у них еще не было ни одной полноценной зарплаты.

- Именно поэтому после очередного поражения главный тренер «Слована» Милош Ржига, лишившийся всех рычагов, заявил, что ему стыдно за хоккей?

- Вы все правильно поняли, ситуация в клубе тяжелая, как известно, игроки думают над приостановкой своей работы. В итоге вчера в Минске словацкая команда набрала лишь три пятерки и вновь проиграла.


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