ВИДЕО ДНЯ: Булыкин и Алдонин устроили флешмоб

Дмитрий Булыкин: Надо стремиться занять хорошее место на ЧМ-2018, тогда и в рейтинге ФИФА будем высоко

Экс-нападающий «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, при каких условиях сборная России улучшит положение в рейтинге ФИФА.