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ВИДЕО ДНЯ: Булыкин и Алдонин устроили флешмоб

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Общественное движение «Россия Любит Футбол!» объявляет о запуске флешмоба #ДеньФутбола в рамках празднования Всемирного дня футбола 10 декабря.

Участникам флешмоба предлагается опубликовать в социальных сетях (Facebook, Instagram, Вконтакте) видео, где они набивают мяч, с хэштегом #ДеньФутбола. Количество и качество исполнения не имеют значения. Далее эстафета передается друзьям.

Флешмоб уже поддержали бывшие футболисты сборной России Дмитрий Булыкин и Евгений Алдонин.

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