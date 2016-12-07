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«Барселона», «Челси» и «Манчестер Сити» ведут борьбу за полузащитника «Аякса»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник амстердамского «Аякса» Ришедли Базур покинет команду в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает интернет-портал Goal.сom.

По информации источника, на 20-летнего игрока претендуют «Барселона», «Челси», а также лондонский «Арсенал» и «Манчестер Сити».

«Сейчас идут переговоры, поэтому я думаю, что он покинет нашу команду в январе», – сказал наставник команды Петер Бос.

В нынешнем сезоне Базур провел во всех турнирах за «Аякс» 9 матчей и забил один гол. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 15 млн евро, а его контракт с голландским клубом рассчитан до 2020 года.


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