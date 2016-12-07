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Эвертон», «Суонси» и «Вест Хэм» интересуются Дзагоевым

Источник:  Daily MailКомментарии

В преддверии открытия зимнего трансферного окна несколько клубов английской премьер-лиги проявляют интерес к полузащитнику ЦСКА Алану Дзагоеву, сообщает Daily Mail.

По данным издания, это «Эвертон», «Суонси» и «Вест Хэм».

Напомним, сегодня армейцы Москвы в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов сыграют в Лондоне с «Тоттенхэмом». Начало - в 22:45 мск.

Матч

Тоттенхэм - ЦСКА

Место и дата

07 декабря 22:45, Уэмбли, Текстовая трансляция

Голосование: Продолжат ли ЦСКА и «Ростов» борьбу в Лиге Европы?


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