Эвертон», «Суонси» и «Вест Хэм» интересуются Дзагоевым
В преддверии открытия зимнего трансферного окна несколько клубов английской премьер-лиги проявляют интерес к полузащитнику ЦСКА Алану Дзагоеву, сообщает Daily Mail.
По данным издания, это «Эвертон», «Суонси» и «Вест Хэм».
Напомним, сегодня армейцы Москвы в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов сыграют в Лондоне с «Тоттенхэмом». Начало - в 22:45 мск.
Матч
Место и дата
07 декабря 22:45, Уэмбли, Текстовая трансляция
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