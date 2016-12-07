Сергей Ребров: Нашим болельщикам должно быть стыдно, что фанатов «Бешикташа» было больше
Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров после победы над «Бешикташем» (6:0) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов посетовал на низкую посещаемость этого матча.
- Наверное, нашим болельщикам должно быть стыдно, что у «Бешикташа» больше болельщиков на нашем стадионе. Да, мы должны отвечать за это своей игрой, я с этим согласен. Но, наверное, болельщики тоже должны жертвовать своим временем, чтобы прийти и поддержать команду в трудное время. Трудные моменты бывают у каждой команды, но мы должны быть вместе. Болельщики должны поддерживать свою команду, особенно во время неудач, - считает специалист.
Напомним, поддержать турецкую команду приехали более четырех тысяч болельщиков. Перед матчем произошли столкновения местных и приезжих фанатов.
Матч
Динамо К - Бешикташ - 6:0 (4:0)
Голы
Беседин 9 (1:0). Ярмоленко 30 (2:0 - пен.). Буяльский 33 (3:0). Гонсалес 45 (4:0). Сидорчук 60 (5:0). Мораеш 77 (6:0).
Состав
Динамо К: Рудько, Антуньеш, Бурда, Вида, Хачериди, Рыбалка, Сидорчук (Корзун, 66), Буяльский, Гонсалес (Цыганков, 69), Ярмоленко, Беседин (Мораеш, 76)
Бешикташ: Агосто, Марсело, Бек, Тошич, Адриано, Арслан (Тосун, 46), Хатчинсон, Озьякуп, Сахан (Генюл, 46), Куарежма (Фрай, 70), Абубакар
Предупреждения:
Бурда, 44 - Озьякуп, 20; Абубакар, 30; Адриано, 49
Удаления:
Судья:
Крейг Александер Томсон (Шотландия)
Место и дата
06 декабря 22:45, НСК Олимпийский, Онлайн-трансляция