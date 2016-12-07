Сергей Ребров: Нашим болельщикам должно быть стыдно, что фанатов «Бешикташа» было больше

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров после победы над «Бешикташем» (6:0) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов посетовал на низкую посещаемость этого матча.

- Наверное, нашим болельщикам должно быть стыдно, что у «Бешикташа» больше болельщиков на нашем стадионе. Да, мы должны отвечать за это своей игрой, я с этим согласен. Но, наверное, болельщики тоже должны жертвовать своим временем, чтобы прийти и поддержать команду в трудное время. Трудные моменты бывают у каждой команды, но мы должны быть вместе. Болельщики должны поддерживать свою команду, особенно во время неудач, - считает специалист.

Напомним, поддержать турецкую команду приехали более четырех тысяч болельщиков. Перед матчем произошли столкновения местных и приезжих фанатов.