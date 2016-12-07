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Сергей Прядкин: Финал Кубка России, возможно, будет сдвинут ради сборной

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Глава РФПЛ Сергей Прядкин – о возможном переносе финала Кубка России.

– Мы приняли решение, что будет помогать сборной России, – говорит Прядкин. – Вероятно, от сборной последует просьба с переносом финала Кубка России, чтобы было больше времени для подготовки команды к Кубку Конфедераций. Поэтому, думаю, финал будет сдвинут, сказал Прядкин.

Напомним, финал Кубка России должен был состояться 28 мая 2017 года.

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