Сергей Прядкин: Финал Кубка России, возможно, будет сдвинут ради сборной
Глава РФПЛ Сергей Прядкин – о возможном переносе финала Кубка России.
– Мы приняли решение, что будет помогать сборной России, – говорит Прядкин. – Вероятно, от сборной последует просьба с переносом финала Кубка России, чтобы было больше времени для подготовки команды к Кубку Конфедераций. Поэтому, думаю, финал будет сдвинут, – сказал Прядкин.
Напомним, финал Кубка России должен был состояться 28 мая 2017 года.
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