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Андрей Червиченко: У ЦСКА в матче с «Тоттенхэмом» шансов нет никаких

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Советским спортом» ожиданиями от встречи ЦСКА с «Тотенхэмом» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«К сожалению, у армейцев никаких шансов нет. Вообще. «Тоттенхэму» надо выигрывать, и он свое возьмет. Не знаю, насколько кровожаден будет лондонский клуб, но ЦСКА сейчас в такой яме находится, что противопоставить что-то такому серьезному сопернику не в состоянии. Но отмечу, что ситуация с ЦСКА не уникальна: в ней оказывались самые знаменитые, самые большие команды. Красно-синие переживают смену эпох, поколений, вводят в состав своих воспитанников, и в следующем году, думаю, команда себя покажет», - сказал Червиченко.

Матч начнется сегодня в Лондоне в 22:45 мск. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.

Матч

Тоттенхэм - ЦСКА

Место и дата

07 декабря 22:45, Уэмбли, Текстовая трансляция

Голосование: Продолжат ли ЦСКА и «Ростов» борьбу в Лиге Европы?

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