Психолог: Для ЦСКА матч против «Тоттенхэма», получается, товарищеский
Спортивный психолог, сотрудник института медико-биологических проблем Вадим Гущин комментирует уход из ЦСКА главного тренера Леонида Слуцкого.
«Объявление об уходе Слуцкого из ЦСКА накануне матча в Англии означает, что для руководства ЦСКА матч уже не имеет никакого значения, – заявил «Советскому спорту» Гущин. – Было бы иначе, Слуцкого попросили бы уйти раньше. Но он пользуется полным доверием хозяина клуба Гинера, и поэтому уходит тогда, когда сам посчитает нужным. Уходит красиво, с помпой. И кто думает о команде! Никто ни за что не собирается бороться в Англии. Это неспортивное отношение к матчу, если «по чесноку». В советские времена проводами тренеров были товарищеские матчи. И для ЦСКА матч против «Тоттенхэма», получается, товарищеский. И игроки к нему так и отнесутся – как к товарищескому. Но тут может быть и положительный эффект – сыграют легко и расковано. И вдруг даже результата добьются…»
Матч
Место и дата
07 декабря 22:45, Уэмбли, Текстовая трансляция