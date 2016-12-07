Усэйн Болт: Я не могу понять решения Росберга

Девятикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт прокомментировал заявление пилота «Мерседес» Нико Росберга о завершении карьеры.

«Нет, я не могу понять этого. У каждого свои причины на то или иное решение, но я на самом деле не знаю… По-моему, он просто почувствовал, что добился всего, чего хотел. Если вы достигаете своей главной цели, то нет смысла продолжать дальше. В таком случае стоит просто заняться чем-нибудь другим», - сказал Болт.

Напомним, Нико Росберг по итогам сезона 2016 года стал чемпионом впервые в карьере, после чего объявил о своем уходе из «Больших призов».