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Защитник «Шахтера» Ракицкий может пропустить матч с «Брагой»

Источник:  Sport ArenaКомментарии

Донецкий «Шахтер» сыграет против «Браги» в матче шестого тура группового турнира Лиги Европы. В этом матче, скорее всего, не сыграет защитник «горняков» Ярослав Ракицкий.

Как сообщает Sport Arena, защитник тренировался по индивидуальной программе перед матчем с «Брагой». Ракицкий из-за микротравмы уже не играл в матче 17-го тура УПЛ против «Стали» (2:0).

Судя по всему, центрбек все еще не восстановился, потому что сегодня тренировался вне общей группы, самостоятельно наматывая круги вокруг стадиона. Эта тренировка стала для «Шахтера» последней перед встречей с Брагой. Сегодня в 15:00 Горняки вылетят в Португалию, где полноценно тренироваться уже не будут.

Таким образом, Ракицкий, скорее всего, не сможет сыграть против португальцев. Матч «Брага» - «Шахтер» состоится 8 декабря. Начало в 19:00 по Москве.

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