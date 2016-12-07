Меркель поздравила Росберга с чемпионством
Немецкий пилот команды «Мерседес» Нико
Росберг стал чемпионом. С этом достижением его поздравила канцлер Германии
Ангела Меркель.
«Дорогой господин Росберг, горячо
поздравляю вас с первым титулом в Формуле 1. Последняя гонка
получилась напряженной, но никто не смог лишить вас этого достижения.
Благодаря психологической стойкости и гоночному мастерству вы
безукоризненно провели чемпионат на радость болельщикам.
Хочу пожелать вам удачи и успехов в
предстоящем сезоне. Пожалуйста, передайте мои поздравления вашей команде с
победой в Кубке конструкторов. С наилучшими пожеланиями, Ангела Меркель», -
приводит слова Меркель Motorpsort.
Росберг
объявил о завершении карьеры 2 декабря. Письмо датируется 30 ноября – с этим
связаны пожелания Нико успехов в сезоне, в котором участия он уже не примет. Письмо
было позднее опубликовано Росбергом в Facebook. Его экс-партнер по «Мерседесу»
Льюис Хэмилтон ранее выразил сожаление, что не сможет взять реванш.