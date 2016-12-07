Меркель поздравила Росберга с чемпионством

Немецкий пилот команды «Мерседес» Нико Росберг стал чемпионом. С этом достижением его поздравила канцлер Германии Ангела Меркель.



«Дорогой господин Росберг, горячо поздравляю вас с первым титулом в Формуле 1. Последняя гонка получилась напряженной, но никто не смог лишить вас этого достижения. Благодаря психологической стойкости и гоночному мастерству вы безукоризненно провели чемпионат на радость болельщикам.

Хочу пожелать вам удачи и успехов в предстоящем сезоне. Пожалуйста, передайте мои поздравления вашей команде с победой в Кубке конструкторов. С наилучшими пожеланиями, Ангела Меркель», - приводит слова Меркель Motorpsort.

Росберг объявил о завершении карьеры 2 декабря. Письмо датируется 30 ноября – с этим связаны пожелания Нико успехов в сезоне, в котором участия он уже не примет. Письмо было позднее опубликовано Росбергом в Facebook. Его экс-партнер по «Мерседесу» Льюис Хэмилтон ранее выразил сожаление, что не сможет взять реванш.