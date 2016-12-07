Якоб «pyth» Моуруярви: Во время травмы я играл всего 1-2 часа в день

Игрок команды Ninjas In Pyjamas по CS:GO Якоб «pyth» Моуруярви в интервью The Score Esports рассказал о тренировках с командой во время своей травмы.



«Во время травмы я играл всего 1-2 часа в день, пытаясь не перенапрягаться и не сидеть за компьютером очень долго.



Не потому, что я дествительно талантливый, а потому, что мне не нужно много играть в Counter-Strike, чтобы хорошо выступать. Конечно, вы никогда не добьетесь успеха, если не будете много практиковаться, но на меня это не сильно влияет, так как я исполняю роль игрока поддержки в команде», — сказал Моуруярви.



Якоб «pyth» Моуруярви выступает в составе Ninjas In Pyjamas pyth с декабря 2015 года. Во время травмы руки его заменял Микаил «Maikelele» Билл, а после возвращения он вместе с командой стал чемпионом IEM Oakland 2016.

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