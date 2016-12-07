РФПЛ организует Кубок России по киберспорту среди российских клубов
Глава РФПЛ Сергей Прядкин - о том, откуда
еще взять болельщиков для матчей чемпионата России по футболу.
- Аудитория киберфутбола очень
внушительная. Поэтому мы хотели бы ее переманить, если можно так сказать, на
матчи по настоящему футболу. Или не переманить, так организовать взаимное
движение, чтобы эта аудитория повернулась к освещению матчей чемпионата России
лицом.
Добавим, что сегодня на пресс-конференции
с участием представителей РФПЛ, посвященной окончанию первой части сезона, было
сказано, что в ближайшее время будет организован Кубок России по киберфутболу
среди клубов РФПЛ.
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