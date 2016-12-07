РФПЛ организует Кубок России по киберспорту среди российских клубов

Глава РФПЛ Сергей Прядкин - о том, откуда еще взять болельщиков для матчей чемпионата России по футболу.

- Аудитория киберфутбола очень внушительная. Поэтому мы хотели бы ее переманить, если можно так сказать, на матчи по настоящему футболу. Или не переманить, так организовать взаимное движение, чтобы эта аудитория повернулась к освещению матчей чемпионата России лицом.

Добавим, что сегодня на пресс-конференции с участием представителей РФПЛ, посвященной окончанию первой части сезона, было сказано, что в ближайшее время будет организован Кубок России по киберфутболу среди клубов РФПЛ.