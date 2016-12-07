Киевское «Динамо» и Кононов не договорились о контракте
Киевское «Динамо» вело переговоры с бывшим
тренером «Краснодара» Олегом Кононовым. Впрочем, стороны не сумели прийти к
соглашению.
Как сообщает Sport Arena, переговоры с Кононовым
успехом не увенчались, поэтому киевляне могут переключиться на другие варианты,
одним из которых называется Александр Хацкевич, покинувший вчера сборную Белоруссии.
Однако отставка Реброва может так и не состояться. Вчера Динамо крупно обыграло «Бешикташ» (6:0) в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. После этой встречи наставник «Динамо» заявил, что все разговоры об его уходе являются слухами.
Действующее соглашение Реброва с «Динамо» истекает в конце этого сезона.
Ранее «Матч ТВ» сообщил, что Кононов вскоре подпишет контракт с «Динамо».
Позднее появилось опровержение этой информации.