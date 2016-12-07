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Киевское «Динамо» и Кононов не договорились о контракте

Источник:  Sport ArenaКомментарии

Киевское «Динамо» вело переговоры с бывшим тренером «Краснодара» Олегом Кононовым. Впрочем, стороны не сумели прийти к соглашению.

Как сообщает Sport Arena, переговоры с Кононовым успехом не увенчались, поэтому киевляне могут переключиться на другие варианты, одним из которых называется Александр Хацкевич, покинувший вчера сборную Белоруссии.

Однако отставка Реброва может так и не состояться. Вчера Динамо крупно обыграло «Бешикташ» (6:0) в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. После этой встречи наставник «Динамо» заявил, что все разговоры об его уходе являются слухами.

Действующее соглашение Реброва с «Динамо» истекает в конце этого сезона.

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что Кононов вскоре подпишет контракт с «Динамо». Позднее появилось опровержение этой информации.


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