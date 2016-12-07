Квят прошел подгонку сиденья для нового болида

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят прошел процедуру подгонки сиденья для болида следующего сезона на базе команды в Фаэнце.

«Квят сегодня на базе в Фаэнце. Подгонка сиденья для STR12 на 2017 год», - говорится в твиттере команды.

Напомним, по итогам сезона 2016 года 22-летний россиянин расположился на 14-й строчке личного зачета, имея в активе 25 очков.