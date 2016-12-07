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Кириленко подтвердил, что Домани объявлен в розыск

Источник:  ТАССКомментарии

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко подтвердил, что бывший исполнительный директор организации Дмитрий Домани объявлен в розыск.

Ранее СМИ сообщили, что правоохранительные органы ищут Домани в связи с расследованием уголовного дела по факту хищения денежных средств федерации, возбужденному 29 декабря 2015 года. Бывшему баскетболисту и чиновнику заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).

«К сожалению, эта информация соответствует действительности. Мне очень жаль, что возникла такая ситуация. Печально, когда игроки, с которыми ты вместе выходил на площадку, попадают в такие неприятные ситуации», - цитирует Кириленко ТАСС.

Напомним, Домани дважды становился серебряным призером чемпионатов мира (1994, 1998). Будучи игроком ЦСКА, он трижды выигрывал чемпионат страны.

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