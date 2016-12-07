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«Зенит» оштрафован из-за фанатов, бросавших снежки в футболистов «Уфы»

Источник:  ТАССКомментарии

КДК принял решение оштрафовать «Зенит» на 20 тысяч рублей за поведение болельщиков, которые во время матча петербуржцев с «Уфой» (2:0) бросали снежки в игроков гостей, сообщает ТАСС.

За использование пиротехники болельщиками «Зенит» оштрафован на 100 тысяч рублей. Кроме того, клуб оштрафован еще на 25 тысяч рублей за демонстрацию фанатами несогласованного баннера.

Напомним, матч «Зенит» - «Уфа» закончился со счетом 2:0. В составе сине-бело-голубых на 84-й минуте мяч забил Жулиано, а на 93-й - Александр Кокорин.

После 17 игр подопечные Мирчи Луческу идут на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 34 очка. 

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