УЕФА накажет «Бешикташ» за поведение болельщиков на матче в Киеве
УЕФА в ближайшее время объявит о санкциях в отношении «Бешикташа» за поведение его болельщиков на матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с киевским «Динамо», сообщает Sport Arena.
Напомним, встреча прошла накануне в украинской столице и завершилась убедительной победой хозяев поля - 6:0.
По данным Sport Arena, «Бешикташу» грозит большой штраф и, возможно, дисциплинарные санкции, которые будут касаться болельщиков, которые нанесли стадиону «Олимпийский» серьезный материальный ущерб.
Поддержать турецкий клуб в Киев приехали более четырех тысяч болельщиков. Перед матчем произошла драка между местными и приезжими фанатами.
Матч
Динамо К - Бешикташ - 6:0 (4:0)
Голы
Беседин 9 (1:0). Ярмоленко 30 (2:0 - пен.). Буяльский 33 (3:0). Гонсалес 45 (4:0). Сидорчук 60 (5:0). Мораеш 77 (6:0).
Состав
Динамо К: Рудько, Антуньеш, Бурда, Вида, Хачериди, Рыбалка, Сидорчук (Корзун, 66), Буяльский, Гонсалес (Цыганков, 69), Ярмоленко, Беседин (Мораеш, 76)
Бешикташ: Агосто, Марсело, Бек, Тошич, Адриано, Арслан (Тосун, 46), Хатчинсон, Озьякуп, Сахан (Генюл, 46), Куарежма (Фрай, 70), Абубакар
Предупреждения:
Бурда, 44 - Озьякуп, 20; Абубакар, 30; Адриано, 49
Удаления:
Судья:
Крейг Александер Томсон (Шотландия)
Место и дата
06 декабря 22:45, НСК Олимпийский, Онлайн-трансляция