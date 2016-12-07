УЕФА накажет «Бешикташ» за поведение болельщиков на матче в Киеве

УЕФА в ближайшее время объявит о санкциях в отношении «Бешикташа» за поведение его болельщиков на матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с киевским «Динамо», сообщает Sport Arena.

Напомним, встреча прошла накануне в украинской столице и завершилась убедительной победой хозяев поля - 6:0.

По данным Sport Arena, «Бешикташу» грозит большой штраф и, возможно, дисциплинарные санкции, которые будут касаться болельщиков, которые нанесли стадиону «Олимпийский» серьезный материальный ущерб.

Поддержать турецкий клуб в Киев приехали более четырех тысяч болельщиков. Перед матчем произошла драка между местными и приезжими фанатами.