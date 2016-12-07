Холифилд, Тапиа и Баррера будут включены в Международный зал боксерской славы

Представители Международного зала боксерской славы объявили о введении трех новых легенд бокса. Это Эвандер Холифилд, Джонни Тапиа и Марко Антонио Баррера.

54-летний американец Эвандер Холифилд - единственный в истории профессионального бокса четырехкратный чемпион мира в супертяжелом весе, а также боксёр, которому удалось завоевать звание абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях: первый тяжелый и тяжелый веса.

Американец Джонни Тапиа скончался в 2012 году, ему было 45 лет. Чемпион мира во второй наилегчайшей, легчайшей, и полулегкой весовых категориях. 42-летний Марко Антонио Баррера - чемпион мира во второй легчайшей, полулегкой и второй полулегкой весовых категориях. Церемония введения в Международный зал боксерской славы запланирована на 8-11 июня 2017 года и состоится в Канастоте, штат Нью-Йорк, США.