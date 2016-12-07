Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Гандбол  Румыния- : -Россия
Футбол  Байер- : -Монако
Футбол  Реал- : -Боруссия
Футбол  Порту- : -Лестер Сити
Футбол  Тоттенхэм- : -ЦСКА
Футбол  Лион- : -Севилья
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Холифилд, Тапиа и Баррера будут включены в Международный зал боксерской славы

Источник:  BoxingsceneКомментарии

Представители Международного зала боксерской славы объявили о введении трех новых легенд бокса. Это Эвандер Холифилд, Джонни Тапиа и Марко Антонио Баррера.

54-летний американец Эвандер Холифилд - единственный в истории профессионального бокса четырехкратный чемпион мира в супертяжелом весе, а также боксёр, которому удалось завоевать звание абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях: первый тяжелый и тяжелый веса.

Американец Джонни Тапиа скончался в 2012 году, ему было 45 лет.  Чемпион мира во второй наилегчайшей, легчайшей, и полулегкой весовых категориях. 42-летний Марко Антонио Баррера - чемпион мира во второй легчайшей, полулегкой и второй полулегкой весовых категориях. Церемония введения в Международный зал боксерской славы запланирована на 8-11 июня 2017 года и состоится в Канастоте, штат Нью-Йорк, США.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Я выиграл четыре боя у Пакьяо». 10 грабительских решений судей«Я выиграл четыре боя у Пакьяо». 10 грабительских решений судей«Советский спорт» вспоминает скандальные боксерские поединки из прошлого.Марко Антонио Баррера: Пакьяо устроил избиение всей моей жизниЭкс-чемпион мира в трех весовых категориях мексиканец Марко Антонио Баррера считает, что в свое время он совершил большую ошибку, согласившись встретиться с Мэнни Пакьяо.Марко Антонио Баррера: Кажется, что бой Мэйвезер – Пакьяо уже согласованБывший чемпион мира в трех весовых категориях Марко Антонио Баррера поделился мнением о возможном проведении боя между филиппинцем Мэнни Пакьяо и американцем Флойдом Мэйвезером.«Маленький гей» + «Деревенщина» = 36 раундов ненависти. Как Баррера и Моралес сражались за Мексику«Маленький гей» + «Деревенщина» = 36 раундов ненависти. Как Баррера и Моралес сражались за МексикуСегодня исполняется 41 год одному из лучших боксеров последних десятилетий, экс-чемпиону мира в трех весовых категориях Марко Антонио Баррере.Баррера: "Паккьяо заслужил прозвище "Палач"37-летний Марко Антонио Баррера прокомментировал величие Мэнни Паккьяо.Баррера готов к чемпионскому боюПобеда над малоопытным Хосе Ариасом в минувший уик-энд воодушевила экс-чемпиона в трех весовых категориях.Баррера победил, Каннингем защитил титулПрошедшей ночью состоялось несколько любопытных поединков.Баррера вернется 12-го февраляСегодня стала известна дата возвращения в ринг легендарного мексиканца Марко Антонио Барреры.Первым соперником Барреры станет Берни СанчесЭкс-чемпион мира в трёх весовых категория Марко Антонио Баррера уже заявлял, что собирается завершить карьеру в этом году. Теперь он обнародовал свои планы на год.Хан «забодал» легендуВ субботу в Манчестере молодой британский легковес (до 61,2 кг) Амир Хан победил по очкам легендарного Марко Антонио Барреру. Бой был остановлен по окончании пятого раунда из-за рассечения на лице мексиканца. Все трое судей отдали победу Хану – 50:45, 50:45 и 50:44.Амир Хан победил Марко Антонио БарреруВ Манчестере перспективный 22-летний легковес Амир Хан победил техническим решением в пятом раунде легендарного 35-летнего мексиканца, экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Марко Антонио Барреру.Марко Антонио Баррера: «Бой Пакьяо-Де Ла Хойя — это не бокс. Это цирк»Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Марко Антонио Баррера негативно отозвался о предстоящем 6 декабря поединке между чемпионом мира в легком весе Мэнни Пакьяо и экс-чемпионом мира в шести весовых категориях Оскаром Де Ла Хойей.

Марко Антонио Баррера
Марко Антонио Барреравсе новости

Cпецпредложение