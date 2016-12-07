Михаил Гершкович: ЦСКА слабее «Тоттенхэма», но футбол богат на сюрпризы

Председатель Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович поделился ожиданиями от предстоящего матча ЦСКА с «Тоттенхэмом», который состоится в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

- Футбол есть футбол. Конечно, мы все ждём и надеемся, что ЦСКА сыграет удачно, - говорит Гершкович Euro-Football.ru. - Но в целом, наверно, «Тоттенхэм» на сегодня более серьёзная величина в футболе, чем ЦСКА, тем более что лондонцы играют дома, и результат имеет для них очень серьёзное значение.

- Игроки ЦСКА могут переволноваться на «Уэмбли»?

- А кто там будет волноваться? ЦСКА, что, юношеская команда какая-то?

- Нет.

- Ну, так о чём речь тогда? За ЦСКА выступают опытные люди, которые играли не только на «Уэмбли», но и на других выдающихся стадионах. Народ на трибунах и прекрасный стадион может только стимулировать футболистов и вызывать у них только положительные эмоции.

- Но всё же оборона ЦСКА не молодеет…

- Что вы от меня хотите услышать, скажите? Чтобы я сказал, что ЦСКА «сгорит» 0:10? Что вы меня уговариваете: ЦСКА, ЦСКА… ЦСКА сегодня объективно слабее «Тоттенхэма», но футбол богат на неожиданности и сюрпризы. Будем надеяться, что «армейцы» сегодня проведут свой лучший матч. В их составе есть люди, которые умеют хорошо играть в футбол, настрой тоже должен быть хороший, и будем надеяться на то, что ЦСКА победит. Точка.

Напомним. матч «Тоттенхэм» - ЦСКА состоится сегодня, 7 декабря и начнется в 22:45 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой встречи.