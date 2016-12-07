Финал Кубка России и матч за Суперкубок будут проводиться в «Лужниках», сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

По его словам, это позиция вице-премьера Виталия Мутко.

«Финал Кубка России и Суперкубок всегда теперь будут играться в Москве, скорее всего, на стадионе «Лужники», - цитирует Прядкина «Чемпионат».

Напомним, основные работы по реконструкции «Лужников» фактически завершены. Сейчас на стадионе идет отделка помещений, устанавливаются кресла. Работы ведутся с опережением графика.

В результате реконструкции вместимость «Лужников» увеличится с 78 до 81 тысячи зрителей.