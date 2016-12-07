Финал Кубка России и матч за Суперкубок будут проводиться в «Лужниках»
Финал Кубка России и матч за Суперкубок будут проводиться в «Лужниках», сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.
По его словам, это позиция вице-премьера Виталия Мутко.
«Финал Кубка России и Суперкубок всегда теперь будут играться в Москве, скорее всего, на стадионе «Лужники», - цитирует Прядкина «Чемпионат».
Напомним, основные работы по реконструкции «Лужников» фактически завершены. Сейчас на стадионе идет отделка помещений, устанавливаются кресла. Работы ведутся с опережением графика.
В результате реконструкции вместимость «Лужников» увеличится с 78 до 81 тысячи зрителей.
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