Сезон-2017/18 в РФПЛ начнется в середине июля
Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин
рассказал о том, когда начнется следующий сезон РФПЛ.
- Что касается первых туров второй части
сезона, то пока мы определим первые три тура, - говорит Пышкин. – То есть это март месяц.
- Когда начнется следующий сезон РФПЛ?
Все-таки летом будет еще Кубок Конфедераций.
- Ориентировочно: в середине июля. В начале месяца закончится Кубок Конфедераций. Нужно будет дать отдохнуть игрокам, вставить куда-то Суперкубок и начать сезон.
Напомним, что последний матч Кубка
Конфедераций запланирован на 2 июля.
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