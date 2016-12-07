Сезон-2017/18 в РФПЛ начнется в середине июля

Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин рассказал о том, когда начнется следующий сезон РФПЛ.

- Что касается первых туров второй части сезона, то пока мы определим первые три тура, - говорит Пышкин. – То есть это март месяц.

- Когда начнется следующий сезон РФПЛ? Все-таки летом будет еще Кубок Конфедераций.

- Ориентировочно: в середине июля. В начале месяца закончится Кубок Конфедераций. Нужно будет дать отдохнуть игрокам, вставить куда-то Суперкубок и начать сезон.

Напомним, что последний матч Кубка Конфедераций запланирован на 2 июля.