РПФЛ: 42 процента жителей больших город в России интересуется футболом

Директор по стратегию и развитию РФПЛ Евгений Савин на специальной пресс-конференции, посвященной окончанию первой части сезона, рассказал об интересе к футболу в России.

- Был проведен опрос в городах со 100 тысячами населения и больше на предмет того, интересен ли им футбол, - говорит Савин. - 42 процента опрошенных сказали, что интересуется футболом. Это был количественный этап работы, потом будет качественный. 42 процента - это неплохие цифры. Понятно, что среди них есть разный уровень интереса, но все же.

При этом из тех 52 процентов, которые не выразили интерес к футболу, внушительное количество людей редко, но все же смотрят матчи. Их тоже можно считать потенциальной аудиторией. Перспективы есть. К концу 2016 года будет завершена качественная работа оценки аудитории, а потом будем проводить ребрендинг лиги.