Китайский «Шанхай Шеньхуа» предложил Тевесу 40 млн евро в год

Эйдур Гудьонсен: Я готов сыграть за «Шапекоэнсе», если у них найдется место для меня

Известный исландский нападающий Эйдур Гудьонсен заявил, что готов сыграть за «Шапекоэнсе». Он предложил команде свою помощь в связи трагедией, которая унесла жизни большинства игроков.