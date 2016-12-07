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Китайский «Шанхай Шеньхуа» предложил Тевесу 40 млн евро в год

Источник:  Свободная ПрессаКомментарии

Нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес может перейти в китайский «Шанхай Шеньхуа», сообщает «Свободная пресса».

По информации источника, 32-летний аргентинец в китайском клубе будет получать зарплату в размере 40 миллионов евро.

Клубы уже согласовали условия трансфера и о переходе будет объявлено в ближайшее время.

Напомним, ранее Тевес выступал за «Коринтианс», «Вест Хэм», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ювентус». 

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