Сергей Прядкин: Раньше между лигой и судейским корпусом были серьезные дебаты. Сейчас все прозрачнее

Глава РФПЛ Сергей Прядкин на специальной пресс-конференции с участием руководителей РФПЛ, посвященной окончанию первой части сезона, рассказал об изменениях в судейском корпусе.

- Раньше между лигой и судейским корпусом были серьезные дебаты по поводу того, что клубы хотели от судей открытости, четкого объяснения, кто и почему назначается на матчи и переводится между лигами - говорит Прядкин. – Новый руководитель судейского корпуса Андрей Будогосский не так давно приступил к своим обязанностям. И все, что очень важно, - и соратники, и противники такого назначения - признают, что Будогосский – один из лучших методистов страны. Давайте подождем, чтобы он выстроил вертикаль.

- Матчи первой части сезона были очень напряженными, - продолжает Прядкин. – Но о предвзятости я бы не хотел говорить. Судьи – живые люди. Раньше они были закрытой группой, в дела которой никто не вмешивался. На исполкоме ряд президентов клубов РФПЛ поднимали этот вопрос. Никто не хотел влиять на что-либо, но хотелось услышать разбор игры, почему судья принял то или иное решение. Мы ведь даже не знали оценок, которые выставлялись арбитрам за работу. Теперь эта система открыта для РФПЛ. И вообще – у нас мало судей. И то, как они поднимались из лиги в лигу, нам никто не объяснял. Думаю, с приходом Андрея Будогосского нас ждут позитивные изменения.