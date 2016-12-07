Сергей Прядкин: Раньше между лигой и судейским корпусом были серьезные дебаты. Сейчас все прозрачнее
Глава РФПЛ Сергей Прядкин на специальной пресс-конференции с участием руководителей РФПЛ, посвященной окончанию первой части сезона, рассказал об изменениях в судейском корпусе.
- Раньше между лигой и судейским корпусом
были серьезные дебаты по поводу того, что клубы хотели от судей открытости,
четкого объяснения, кто и почему назначается на матчи и переводится между
лигами - говорит Прядкин. – Новый руководитель судейского корпуса Андрей
Будогосский не так давно приступил к своим обязанностям. И все, что очень
важно, - и соратники, и противники такого назначения - признают, что
Будогосский – один из лучших методистов страны. Давайте подождем, чтобы он
выстроил вертикаль.
- Матчи первой части сезона были очень
напряженными, - продолжает Прядкин. – Но о предвзятости я бы не хотел говорить.
Судьи – живые люди. Раньше они были закрытой группой, в дела которой никто не
вмешивался. На исполкоме ряд президентов клубов РФПЛ поднимали этот вопрос.
Никто не хотел влиять на что-либо, но хотелось услышать разбор игры, почему
судья принял то или иное решение. Мы ведь даже не знали оценок, которые
выставлялись арбитрам за работу. Теперь эта система открыта для РФПЛ. И вообще – у нас мало судей. И то, как они
поднимались из лиги в лигу, нам никто не объяснял. Думаю, с приходом Андрея
Будогосского нас ждут позитивные изменения.