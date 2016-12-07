Стадион на Крестовском острове и «Открытие Арена» закроются для матчей РФПЛ с 17 мая
Новый стадион в Петербурге и стадион «Открытие Арена»
перестанут принимать матчи чемпионата России с 17 мая 2017 года.
Стадионы «Открытие Арена» и «Крестовский» не будут принимать
заключительные матчи чемпионата
страны в связи с тем, что на этих аренах будут проводиться матчи
Кубка Конфедераций. Об этом сообщил спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин.
Напомним,
Кубок Конфедераций-2017 пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Стадион на
Крестовском острове в Петербурге примет несколько матчей этого турнира, включая
финал.
Кроме
сборной России в Кубке Конфедераций примут участие Германия, Португалия, Чили,
Мексика, Новая Зеландия, Австралия и победитель Кубка Африки-2017.
Строительные работы на стадионе на Крестовском острове
начались в 2007 и должны завершиться к 26 декабря 2016 года. В конце декабря
стадион планируется ввести в эксплуатацию. «Зенит» проведет первые игры на
арене весной 2017 года. Стадион на Крестовском примет матчи Кубка
Конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020. Сумма, потраченная на
строительство арены, составляет 42 миллиарда рублей.