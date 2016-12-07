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Стадион на Крестовском острове и «Открытие Арена» закроются для матчей РФПЛ с 17 мая

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Новый стадион в Петербурге и стадион «Открытие Арена» перестанут принимать матчи чемпионата России с 17 мая 2017 года.

Стадионы «Открытие Арена» и «Крестовский» не будут принимать заключительные матчи чемпионата страны в связи с тем, что на этих аренах будут проводиться матчи Кубка Конфедераций. Об этом сообщил спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин.

Напомним, Кубок Конфедераций-2017 пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Стадион на Крестовском острове в Петербурге примет несколько матчей этого турнира, включая финал.

Кроме сборной России в Кубке Конфедераций примут участие Германия, Португалия, Чили, Мексика, Новая Зеландия, Австралия и победитель Кубка Африки-2017.

Строительные работы на стадионе на Крестовском острове начались в 2007 и должны завершиться к 26 декабря 2016 года. В конце декабря стадион планируется ввести в эксплуатацию. «Зенит» проведет первые игры на арене весной 2017 года. Стадион на Крестовском примет матчи Кубка Конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020. Сумма, потраченная на строительство арены, составляет 42 миллиарда рублей. 

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